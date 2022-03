Reuzen Tist en Manse na ruim tien jaar opnieuw in stoet in Denderleeuw

Carnaval vieren op een zonovergoten dag. In Denderleeuw hebben ze dat gedaan. En ze hebben ervan genoten. Heel wat mensen zijn dan ook naar die alternatieve carnavalsstoet gaan kijken vanmiddag. Alternatief, want een grote stoet zoals in de jaren voor corona zat er nog niet in. Maar, het was wel de eerste keer in ruim tien jaar tijd dat de twee reuzen opnieuw te zien waren in de stoet. Zo goed als nieuw, want van top tot teen gerestaureerd.