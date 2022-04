Recyclagepark Rupelmonde bijna jaar dicht door wegenwerken en herinrichting

Het recyclagepark van Ibogem in Rupelmonde zal vanaf zondag voor lange tijd gesloten zijn. Dat komt door een combinatie van wegenwerken en de geplande herinrichting van de site. De bezoekers moesten de voorbije weken het park al bereiken via een werf. Een aannemer is er bezig met rioleringswerken. Maar vanaf maandag gaat er een nieuwe fase van start en is het containerpark onbereikbaar, al zeker tot oktober. Daarna start dan nog de heraanleg van het recyclagepark zelf. De inwoners van Kruibeke zullen ook dan nog wekenlang moeten uitwijken naar een ander recyclagepark, in Melsele of Verrebroek. Voor de omwonenden zou de heraanleg goed nieuws moeten zijn. Zij klagen al langer over de geluidsoverlast en verkeersdrukte.