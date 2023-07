Rechter vernietigt omgevingsvergunning voor omstreden ethaankraker Project One van Ineos

De federale regering en energiebedrijf Engie zijn tot een akkoord gekomen over de verlenging van Doel 4 en Tihange 3. Beide kernreactoren zullen 10 jaar langer open blijven dan voorzien. Het voorkeurscenario is om beide kernreactoren in november 2025 terug op te starten. Daarvoor moet wel de regelgeving eerst worden aangepast. Als dat niet lukt, zal de heropstart pas voor november 2026 zijn. Daarnaast bereikten beide partijen ook een akkoord over de financiering van de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het radioactief afval. Het akkoord is een belangrijke stap om de energiebevoorrading in ons land verder te kunnen garanderen. Ook voor het personeel van de kerncentrale in Doel is het akkoord goed nieuws.