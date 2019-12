Ravottersbos in Zottegem definitief gered van kapping

Zeveneken, een deelgemeente van Lochristi, net voorbij Lokeren, is in rouw. De zeven eiken die al meer dan 100 jaar het uitzicht bepalen van het centrum, en die ook aan oorsprong liggen van de naam van het dorp, liggen tegen de vlakte. Ze moeten weg omdat ze ziek zijn, en omdat er een nieuw dorpsplein komt. De gemeente gaat wel nieuwe eiken planten, maar de teleurstelling bij de inwoners is groot. Zij zien een stukje geschiedenis verdwijnen.