Conner Rousseau heeft dan toch proces aan zijn been voor racistische uitspraken op café

Per jaar worden er in de Kalkense Meersen zo'n 5.000 wolhandkrabben gevangen. De beestjes worden in de val gelokt omdat ze een bedreiging vormen voor de biodiversiteit van onze waterlopen. Nadat ze zijn gevangen, worden de krabben weer uitgezet in de Schelde. Daar is de biodiversiteit veel kleiner, en vormen ze geen bedreiging. De wolhandkrab rukt op in ons land, en moet bestreden worden. Verschillende landen in Europa hebben ook last van de krabben, en komen hier kijken hoe we die strijd aangaan.