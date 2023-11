In de kelders van basisschool GAAF in Aalst heeft een leraar op rust een tijdelijk mini-oorlogsmuseum ingericht. Omdat jaarlijkse schoolreizen naar de Westhoek te duur uitvallen voor de school, hebben ze maar zelf loopgraven nagebootst in de kelder. Op die manier leren de kinderen wat bij over oorlog, wat nog heel actueel is met de conflicten in Oekraïne en in de Gazastrook. In het museum zijn ook leerlingen van andere Aalsterse basisscholen welkom.