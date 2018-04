U kent ongetwijfeld priester Daens, en wat die allemaal betekend heeft in de geschiedenis van ons land. Maar zijn jongere broer Pieter Daens speelde zeker een even belangrijke rol, weliswaar in de schaduw van zijn broer. Pieter Daens was journalist en drukker en zetelde later ook in het parlement. Om zijn rol te benadrukken heeft de stad Aalst nu erfgoedborden op het Werfplein geplaatst, met zijn verhaal. Niet toevallig vandaag, want het is dag op dag 100 jaar geleden dat Pieter Daens gestorven is.