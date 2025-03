Nabestaanden meten schade op nadat vrouw met auto over grafzerken rijdt in Haaltert: "Dit zicht ... het is een oude wonde die weer opengaat"

Op het kerkhof van Kerksken, in Haaltert, is nog veel onduidelijkheid over hoe het bizarre ongeluk van enkele dagen geleden is kunnen gebeuren. Een vrouw van in de 80 is daar met haar auto op enkele graven beland, en de zerken zijn helemaal vernield. De vrouw was met haar auto op het kerkhof gereden, wat eigenlijk niet mag. De nabestaanden van de vernielde graven meten ondertussen de schade op, ook emotioneel. Want het graf van hun geliefde er zo zien bijliggen, dat is heel pijnlijk.