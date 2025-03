Pas vernieuwd plein in Haaltert moet deels opnieuw opengebroken worden

In Haaltert moet het pas vernieuwde Sint-Goriksplein binnenkort opnieuw worden opengebroken. Boosdoener is de komst van een sociaal woonproject. Het vernieuwde Sint-Goriksplein in het centrum van Haaltert werd in oktober vorig jaar plechtig geopend, na een jaar werken. Het hele project kostte de gemeente 3 miljoen euro. Maar nu blijkt dat het plein opnieuw deels moet opengebroken worden. Op de hoek van de Stationsstraat en de Bruulstraat worden er namelijk sociale woningen gebouwd en komt er een ondergrondse parking. Volgens huidig schepen van Openbare Ruimte Peter De Smet een dure vergissing van het vorige bestuur. Het was logischer geweest om het plein pas onder handen te nemen na de komst van de sociale woningen. Binnen enkele maanden zouden de bouwwerken er effectief starten.