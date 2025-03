Extreem stormweer van vorige zomer wordt erkend als ramp

Het extreme weer van begin juli en begin augustus vorig jaar wordt erkend als ramp. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het gaat concreet over het stormweer op 9 juli en 1 en 2 augustus. Vooral tijdens het weekend in juli werd het zuiden van onze regio getroffen door zware windstoten en extreme hagelbuien. Zo ging onder andere het dak van de bibliotheek van Haaltert deels vliegen door de storm. Straten liepen onder en bomen knakten af. Vlaanderen gaat nu tussenkomen in de gelede schade met geld uit het Vlaams Rampenfonds. Wie een aanvraag wil indienen die kan dat vanaf eind deze maand via de website van het Vlaams Rampenfonds.