Herstellingswerken aan stationsgebouw in Haaltert, maar gemeentebestuur wil gebouw verkopen: "Kosten lopen op tot 1 miljoen euro"

In Haaltert wordt op dit moment het stationsgebouw gerenoveerd. Het gebouw staat op de lijst van onroerend erfgoed, de gemeente is dus verplicht om de herstellingen uit te voeren. Maar opvallend, het gemeentebestuur speelt met het idee om het gebouw te verkopen. Het vorige bestuur kocht het gebouw zo'n drie jaar geleden nog aan. Maar nu zijn ze het liever kwijt dan rijk. Maar voor het zover is, moeten de herstellingen afgerond zijn.