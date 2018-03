In Zottegem is gisteren voor het eerst sinds 1975 een nieuwe reus gedoopt. Reus Miele is een eerbetoon aan de ondertussen 86-jarige volkszanger Miele. Hij is de auteur van de Zottegem Bleus, het officieuze volkslied van de stad. Vader van de reus is comedian Bart Van Uytvange. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz was op de afspraak om de reus te dopen.