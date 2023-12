Port of Antwerp-Bruges verwelkomt eerste sleepboot op waterstof

In de Haven van Antwerpen is vanmiddag de Hydrotug 1 gedoopt. Dat is de eerste sleepboot op waterstof, en ook het grootste op waterstof aangedreven schip ter wereld. Als wereldhaven wil Port of Antwerp-Bruges klimaatneutraal worden tegen 2050 door onder meer in te zetten op de vergroening van de vloot. Deze nieuwe aanwinst moet dat helpen realiseren. In de komende weken zal Port of Antwerp-Bruges het schip verder klaarmaken voor gebruik, zodat het volgend jaar al kan worden ingezet.