Poolse chauffeur dood aangetroffen in bestelwagen op parkeerterrein E17 Kalken

In Erpe-Mere is een aannemer vandaag gestart met de werken aan de E40, in opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer. Op de werf aan de Blauwenbergstraat worden er in een eerste fase extra rijstroken aangelegd. Die moeten het verkeer omleiden als renovatie start van de brug over de E40. Ook de spoorwegbrug wordt vernieuwd. Door de werken moest het verkeer vanmorgen al over twee versmalde rijstroken. Daardoor was het aanschuiven in de richting van Gent. Het verkeer vertraagde al van voorbij Affligem. Door de werken zijn er ook omleidingen voor het plaatselijke verkeer, tussen Erpe-Mere en Aalst. Daar bleef de hinder vanmorgen beperkt.