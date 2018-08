Politiek heeft ideeën genoeg voor site stort SVK: "Grond saneren, asbestcoaches en zonnepark"

In Kruibeke zijn vanochtend vroeg 18 transmigranten opgepakt. De arrestaties gebeurden tijdens een gerichte actie van de lokale politie op vraag van vervoersmaatschappij De Lijn. De nieuwsredactie van TV Oost kon de hele actie filmen. De vluchtelingen werden van een Lijnbus geplukt. Vermoedelijk nadat ze voorbije nacht tevergeefs getracht hadden in een vrachtwagen te kruipen op de nabijgelegen snelwegparking. Volgens hoofdcommissaris Wim Pieteraerens ging het om een al lang geplande doelgerichte actie, zegt hij aan onze collega's van Het Nieuwsblad. “Als we zoals vanochtend op om het even welk moment naar deze bekende plaatsen gaan, vinden we er telkens opnieuw een grote hoeveelheid transmigranten. Dit is nogmaals het bewijs dat we dit niet aankunnen naast ons gewoon dagelijks politiewerk”, zegt Pieteraerens. De korpschef had bijstand gevraagd van de federale politie, maar die hadden geen personeel op overschot. “Gelukkig konden we samenwerken met mensen van De Lijn en met onze collega’s van de politiezone Waasland Noord”. De actie startte om 4 uur vanochtend. Uiteindelijk werden 18 transmigranten meegenomen. “Nu gaan we weer door de administratieve molen.” In afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zijn de transmigranten opgesloten in cellen in Kruibeke en bij de naburige zone van Waasland Noord. Pieteraerens klaagde begin deze week aan dat DVZ bijna 100 procent van alle opgepakte transmigranten telkens opnieuw vrijlaat met een briefje dat ze het land moeten verlaten.