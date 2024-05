Nieuwe stuw aan Damsloot moet waterpeil tijdens droogte beter regelen

Op het Stationsplein in Lokeren is deze morgen een auto volledig uitgebrand. Een geparkeerde wagen vatte om iets na 9 plots vuur. Waarschijnlijk na een technisch defect. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen al volledig in brand. Gelukkig was het vuur snel onder controle en werd meer schade in de omgeving vermeden. Alleen een gft-container naast de auto en een groot raam van een immokantoor liepen schade op. Maar niemand raakte gewond. Door de brand was het Stationsplein korte tijd afgesloten voor het verkeer.