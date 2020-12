Politiecombi gecrasht tijdens interventie, agenten gekneld

Op Theet in Hamme is deze ochtend om half acht een man gewond geraakt nadat hij met zijn gator tegen een geparkeerd voertuig was aangereden. Een gator is een kleine tractor. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is niet duidelijk, maar de klap was hevig. De bestuurder van de gator werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Dendermonde. De hele straat lag ook vol met brokstukken. Het verkeer in de buurt moest omrijden.