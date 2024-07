Het parket van Oost-Vlaanderen en de politie onderzoeken een verdacht overlijden in Zottegem.

Een vrouw van 53 is er dood aangetroffen thuis. Het waren de buren die het vreemd vonden dat ze haar al een tijdje niet meer gezien hadden. De straat was een tijdlang afgesloten voor het sporenonderzoek. Een wetsdokter moet nu bepalen wat de doodsoorzaak is van de vrouw