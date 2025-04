Opleiding graduaat Basisverpleegkundige, met campus in Zottegem, wordt hervormd

"Het werkveld kreunt onder een enorm personeelstekort." Dat zegt de directeur van het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius in Zottegem. Er is een enorm tekort aan verplegend personeel. De school zelf hervormt vanaf 1 september de graduaatsopleiding basisverpleegkunde. Het wordt een opleiding met studiepunten en 50% stage. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de Arteveldehogeschool en verschillende zorginstellingen in de buurt.