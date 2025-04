25-jarige Nora slachtoffer van zinloos geweld in Zottegem: "Er passeerden auto's, maar niemand is gestopt"

In Zottegem is een 25-jarige vrouw dinsdagavond slachtoffer geworden van zinloos geweld. Ze was in het stadscentrum sigaretten gaan kopen toen een groepje jongeren haar probeerde te bestelen. Toen ze weigerde haar geld af te geven, viel de groep haar aan. Het slachtoffer hield er blauwe plekken en schaafwonden aan over en verloor ook twee tanden. Ze hoopt dat de daders snel gevonden worden. Ik moet u waarschuwen voor enkele harde beelden.