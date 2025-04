Rock Zottegem voegt Roxette, Novastar en Alice Mae toe aan line-up

Er zijn nieuwe namen voor Rock Zottegem. Novastar staat zaterdag 12 juli op het hoofdpodium aan de Bevegemse Vijvers. Joost Zweegers en de zijnen brengen op hun tour ‘The Best Is Yet To Come’ hun grootste hits mee naar Zottegem. Zondag 13 juli tekent de Zweedse popgroep Roxette present. En vrijdag 11 juli mag Alice Mae het beste van zichzelf geven. De Ninoofse won onlangs nog de meest recente ‘Nieuwe Lichting’ van Studio Brussel. De ticketverkoop is al gestart, de early-bird-tickets voor zondag zijn al uitverkocht.