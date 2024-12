Personeel Tupperware gaat aan de slag, ondanks nakend einde van de fabriek

Het personeel van de fabriek van Tupperware in Aalst is vandaag toch nog aan de slag gegaan. Dat melden de vakbonden. In de fabriek werken ruim 220 personeelsleden, al was er de voorbije jaren ook tijdelijke werkloosheid. Gisteren raakte bekend dat het verlieslatende Amerikaanse moederbedrijf geen licenties meer voorziet voor de productie van Tupperware in Aalst, en dat vanaf 8 januari. Dat betekent dat een faillissement in principe onafwendbaar is, al moet dat door de internationale hoofdzetel worden aangevraagd. De Belgische poot, Tupperware Belgium, heeft een zekere autonomie en eigen inboedel, waardoor bij de afwikkeling van een faillissement in principe bepaalde middelen ter beschikking moeten staan om schuldeisers tegemoet te komen. De vakbonden raden het personeel dan ook aan om verder te werken.