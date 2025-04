Nieuwe wending in dossier Bende van Nijvel: onderzoek bevolen in verband met spoor naar Franse broers

Het Bergense hof van beroep heeft een nieuw onderzoek bevolen in het dossier rond de Bende van Nijvel. Het gaat om een Franse spoor, een piste van Jean-Pierre Adam, een gepensioneerde rijkswachter die al jaren zijn eigen onderzoekt voert. Volgens hem waren het twee Noord-Franse broers die de aanslagen van de Bende orkestreerden. Tussen 1983 en 1985 pleegden ze verschillende overvallen op supermarkten. In totaal vielen er 28 doden. Waarvan 8 in Aalst. Maar volgens advocaat Jef Vermassen is dit de zoveelste tip die tot niks zal leiden.