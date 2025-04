We dompelen ons volledig onder in wereld van de spelconsoles, of het 'gaming', want de Odisee Hogeschool in Aalst opent morgen in het kader van 'Erfgoeddag' de interactieve expo 'Game on'. Van het wereldbekende PONG tot games met virtual reality, je reist er zo'n 50 jaar figuurlijk door de tijd. En bezoekers die kunnen al deze spelletjes zelf komen uitproberen.