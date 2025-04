Scholengroep Dirk Martens en Priester Daens College in Aalst smelten samen tot Priester Daens Scholengroep

Vanaf 1 september fuseren in Aalst de Scholengroep Dirk Martens en het Priester Daens College. Vanaf dan spreken we over de Priester Daens Scholengroep. Het gaat om een fusie van de schoolbesturen van beide scholengroepen. In totaal zullen er binnen Aalst en enkele omliggende deelgemeenten 16 scholen deel uit maken van de fusie, goed voor meer dan 6000 leerlingen en bijna 1000 personeelsleden. De leerlingen en het personeel zullen weinig merken van de fusie, want de scholen kunnen hun eigenheid bewaren. Het is vooral de bedoeling om de verschillende directieteams wat te ontlasten van niet-pedagogische taken.