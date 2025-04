Zeven gewonden bij ongeval met vijf auto's en een vrachtwagen op E40 in Aalst

Op de E40 in Aalst zijn bij een zwaar ongeval vrijdagavond zeven gewonden gevallen. Eén bestuurder zat ook gekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer uit de wagen geholpen worden. Door het ongeval was er heel wat file richting Brussel. Het ongeval gebeurde rond kwart voor zes op de E40 in Aalst richting Brussel. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn niet duidelijk, maar de ravage was enorm. Eén van de auto's ging bij het ongeval over de kop en eindigde op zijn dak. Vier andere auto's kwamen terecht in een kop-staartbotsing bij het ongeval en ook een vrachtwagen raakte betrokken bij de aanrijding. De brandweer moest één van de inzittenden bevrijden uit zijn voertuig. Die persoon raakte zwaargewond. De andere zes gewonden werden ook overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de linkerrijstrook als de rechterrijstrook waren afgesloten door het ongeval en dus was er heel wat verkeershinder.