Bus belandt in gracht langs N45 in Aalst: buschauffeur gewond

Op de Geraardsbergsesteenweg N45 in Aalst is vrijdagnamiddag rond kwart over vijf een bus van de weg geraakt en in een gracht terechtgekomen. De buschauffeur raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur had kort voor het ongeval een groep jongeren, van 17 tot 19 jaar, afgezet op het Sint-Augustinusinstituut in Aalst. Ze kwamen terug van een schooluitstap in Oudenaarde. Niet lang daarna belandde de bus in de gracht. De bestuurder liep lichte verwondingen op, maar kon zelf nog uit zijn bus stappen. Een zware boom doorboorde de voorkant van de bus volledig. De stoelen werden allemaal samen gedrukt. De hinder door het ongeval was groot. De steenweg werd voor de takelwerken afgesloten in de richting van Ninove. De exacte oorzaak van het incident is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Vermoedelijk zal hier pas zaterdag uitsluitsel over zijn.