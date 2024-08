Passioneel drama uit Eksaarde komt in oktober voor hof van assisen

De man uit Eksaarde die exact twee jaar geleden zijn liefdesrivaal doodschoot, verschijnt begin oktober voor het hof van assisen. Het onderzoek is afgerond, er hangt de man een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Stijn M. sprak in Eksaarde af met de man van z'n ex-vriendin. Hij had een wapen op zak en schoot de man neer. Nadien verschanste hij zich urenlang in een woning. De hele buurt in de kleine gemeente stond twee jaar geleden even in rep en roer.