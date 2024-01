Parking de Keizershallen in Aalst een maand lang afgesloten voor Winterfoor

Een andere autobestuurder is afgelopen nacht bijna op miraculeuze wijze zo goed als ongedeerd uit een spectaculaire crash gekomen. Iets over middernacht nam de vrouw de afrit Haasdonk, uit de richting van Gent, maar bovenaan liep het om onduidelijke reden helemaal mis. De wagen reed recht door de vangrail en donderde daar een aantal meter naar beneden, om dan halfweg de schuine berm in de bomen te blijven hangen. De hulpdiensten werden verwittigd door het E-callsysteem van de wagen, dat de hulpdiensten automatisch oproept. Na een beetje zoekwerk troffen de hulpverleners de wagen aan met de vrouw er nog in. Als bij wonder raakte ze niet gewond. Ze is wel ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Ook in maart vorig jaar is er hier een wagen aan hoge snelheid door de vangrail gegaan, toen met drie zwaargewonden als gevolg.