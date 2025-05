Schriftje met nummerplaten in Bende-onderzoek zal tot niets leiden: "Nummerplaten blijken vals te zijn"

De twee schriftjes van de broers uit Opwijk zullen niet tot een doorbraak leiden in het onderzoek naar de Bende Van Nijvel. Dat komt omdat de nummerplaten gestolen of vals waren. Dat blijkt nu uit nieuw onderzoek. U kent het verhaal. De twee broers hadden de nummerplaten genoteerd van twee auto's die richting Aalst reden. En die auto's werden ingezet tijdens de overval. Omdat het over valse nummerplaten gaat, loopt het spoor dood. Dat zegt advocaat Kristiaan Vandenbussche.