Ook de PVDA was van de partij op de 1 mei-optocht in Aalst. De Partij Van De Arbeid blijft pleiten voor een miljonairstaks. Zij vinden dat de grootste vermogens extra belast moeten worden om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Daarnaast spreken ze ook hun steun uit aan de vakbonden. Als er nog stakingen of andere acties worden gevoerd, dan zal de PVDA ook van de partij zijn, zegt Alexander van Ransbeeck.