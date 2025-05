Vier mensen opgepakt na zware vechtpartij op Statieplein in Aalst

De politie van Aalst heeft vier mensen gearresteerd na een zware vechtpartij, gisteravond aan het station. Bij die vechtpartij viel één gewonde. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar zou intussen stabiel zijn. De feiten speelden zich af op het Statieplein. Waarom er gevochten wordt, dat is niet duidelijk. Zowel de gewonde man als de drie andere vechtersbazen werden gearresteerd. Het dossier is overgemaakt aan het parket van Oost-Vlaanderen.