Aalsters stadsplan ‘Santé!’ zet volkse cafés op de kaart

Wie een echt Aalsters café wil bezoeken, die wordt voortaan geholpen door het nieuwe caféplan 'Santé'. Op het plan van de Ajuinstad staan 12 authentieke en karaktervolle cafés. Elk van die zaken, zoals café Den Babbelaer in de Klapstraat ademt een stukje Aalsterse geschiedenis. Dit initiatief is bedoeld om de rijke cafécultuur van Aalst te ontdekken en biedt ook toeristen een makkelijke manier om de stad te verkennen. Het caféplan 'Santé' is gratis beschikbaar in het toeristisch infokantoor en bij alle deelnemende cafés.