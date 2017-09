Nieuws Paard gered uit gracht, geschrokken van vrachtwagen tijdens ritje

De brandweer van Sint-Niklaas en een aantal buurtbewoners hebben woensdag in de vooravond een paard uit een gracht gered in de Kemzekestraat in Belsele. Op amper 50 meter van zijn stal was de hengst tijdens een rit met zijn eigenares geschrokken van een grote vrachtwagen. De amazone poogde nog het dier te kalmeren, maar dat lukte niet. Het dier kwam met zijn poten in de gracht terecht en kwam ten val in de smalle gracht naast de rijbaan. Gelukkig kon de jonge vrouw nog net op tijd van het paard springen en bleef ze zelf ongedeerd. Het paard lag echter gekneld in de gracht en raakte er op eigen kracht niet uit. Buurtbewoners schoten ter hulp, maar kregen de klus, om het bijna 700 kg zware paard te bevrijden, niet geklaard. De brandweer werd opgetrommeld. Zij kwam met het nodige materieel ter plaatse. Eerst kreeg het paard van een opgeroepen dierenarts uit de buurt een kalmeringsmiddel toegediend. Vervolgens werd de grond van rond het paard weggeschopt. Zo kon het paard met hulp van een 4x4 van een buurtbewoner voorzichtig uit de gracht getrokken worden. Eens uit de gracht stond het dier in enkele tellen weer op zijn poten. Gelukkig liep de hengst geen zware verwondingen op. Het bleef bij een oppervlakkige schaafwonde aan een achterpoot. Na zijn duik in de modderige gracht werd 'Endez', want zo heet de hengst, aan zijn stal onderworpen aan een grondige wasbeurt en kon hij net als zijn eigenares even bekomen.