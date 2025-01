Vraag naar noodpakketten in 't Amerikaantje stijgt na oproep van regering

Bij doe-het-zelf en stock-américainwinkel 't Amerikaantje in Belsele is er een ware stormloop naar noodpakketten. Wat moet je doen als er maatschappelijke crisissituatie zou uitbreken? Als er geen water of elektriciteit meer is of wanneer je je huis niet meer uitkan? In Scandinavië informeren ze de burgers al langer over zulke noodtoestanden. En nu ook onze overheid oproept om een noodpakket in huis te halen, nemen de mensen duidelijk graag hun voorzorgen.