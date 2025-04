Garage volledig verwoest door hevige brand in Belsele

Een garage op de Nieuwe Baan in Belsele is deze middag volledig uitgebrand. Een auto die erin geparkeerd stond, ging in vlammen op. Het was een buurvrouw die in de tuin aan het werken was, die plots enkele knallen hoorde en rook zag in een dubbele garage achter een huis. De vrouw verwittigde onmiddellijk de brandweer en de eigenaars van de woning, die op dat moment niet thuis waren. De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar konden niet verhinderen dat de garage en alles wat erin stond in de vlammen opging. Waarschijnlijk was het vuur ontstaan aan een auto die in de garage stond. ‘s Ochtends hadden de eigenaars nog geprobeerd om de wagen te starten, wat niet lukte. Naast de wagen gingen ook nog enkele elektrische fietsen en elektrische toestellen in de vlammen op. De woning bleef wel gevrijwaard. Niemand raakte gewond.