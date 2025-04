Verlichtingspaal valt tegen woning na aanrijding door bestelwagen in Belsele

In Belsele is deze middag een bestelwagen tegen een verlichtingspaal gereden in de Gentstraat. Door de klap brak de betonnen paal af en viel daarop tegen de voorgevel van een woning. Ook een raam sneuvelde. De chauffeur raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk werd de bestuurder onwel achter het stuur, want een getuige zag de auto over de weg zwalpen. De bewoonster van 83 was thuis, maar bleef ongedeerd. Door het ongeval was de straat een tijd afgesloten voor het verkeer.