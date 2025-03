In Belsele, bij Sint-Niklaas, is een jacuzzi gisterenavond uitgebrand. De jacuzzi in de tuin van een woning vatte vuur, en liep heel wat schade op, net als een tuinhuis en een pergola. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade was aanzienlijk. De brand ontstond door een technisch probleem aan de verwarming van de jacuzzi. Niemand raakte gewond.