Nieuws Opsporingsbericht: 76-jarige Simona Van Der Straeten uit Aaigem spoorloos verdwenen

Op zondag 5 november 2023, om 13.10 uur, verliet de 76-jarige Simona Van Der Straeten de home “Villa Christa” in D’Hoeve in Aaigem, deelgemeente van Erpe-Mere. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Mevrouw Van Der Straeten is 1m60 groot en struis gebouwd. Ze heeft bruin, kort haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een beige joggingbroek, een lichtpaarse gilet, een lichtgrijze jas met kap en zwarte schoenen. Zij had ook een witte handtas bij zich. Mevrouw Van Der Straeten kan verward en gedesoriënteerd overkomen. Hebt u Simona gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.