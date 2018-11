Opnieuw zorgt zwaar ongeval in Beverentunnel voor enorme verkeershinder

Het verkeer in de omgeving van de Beverentunnel is opnieuw op gang aan het komen na alweer een zwaar ongeval met vrachtwagens in één van de kokers van de tunnel. Het ongeval gebeurde in de vroege namiddag. Drie vrachtwagens en één bestelwagen raakten erbij betrokken. Door het ongeval werd de tunnel ook afgesloten. De verkeershinder op de E34 en op enkele belangrijke wegen in de Waaslandhaven was enorm.