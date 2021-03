Opnieuw uitbraak in WZC in Kalken, maar niet ziek door vaccinaties

In Mere is het aantal bijkomende coronabesmettingen op de Sint-Jozefschool beperkt gebleven. Dat is de conclusie van het mobiel testteam van UZ Gent. Dat team had de volledige lagere school vorige week donderdag getest, nadat drie van de achttien klassen in quarantaine moesten wegens besmettingen bij leerlingen. De gemeentelijke onderwijsraad had vorige week ook al beslist om de kleuterscholen in Erpe-Mere vanaf deze week te sluiten, maar dat er wel opvang werd voorzien. Daarvoor zouden er ook onderwijzers van de lagere school moeten bijspringen. Dat nu, op één leerling na, alle testresultaten negatief zijn, is dan ook een geruststelling. In totaal zijn er 350 leerlingen en leerkrachten getest. Enkele kinderen die in de buurt van die ene, positieve leerling zaten, moeten binnen enkele dagen veiligheidshalve wel nog een tweede test ondergaan.