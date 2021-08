Open prikdag J&J vaccin in Dendermonde op vrijdag 20 augustus

In Dendermonde is er volgende week vrijdag, 20 augustus, een open vaccinatiedag met het Johnson & Johnson vaccin. Vanaf 13 uur in de namiddag tot 21 uur kunnen inwoners van Lebbeke, Berlare en Dendermonde, die nog niet gevaccineerd zijn, dan terecht in het vaccinatiecentrum van Appels. Het is een vrije inloopdag: een afspraak is niet nodig, maar voorwaarde is wel dat je ouder bent dan 18 en niet zwanger. Ook mensen die nog onzeker zijn en nog vragen hebben rond de vaccins, die kunnen volgende vrijdag in Appels terecht bij de medische experts.