Oost-Vlaamse bobsleester An Vannieuwenhuyse klaar voor Winterspelen

Ronnie Schwartz verlaat Waasland-Beveren en trekt naar het Noorse Sarpsborg. Schwartz kwam in 2016 over van het Franse Guingamp, maar kon zich nooit doorzetten op de Freethiel. De Deen kwam slechts veertien keer in actie voor Waasland-Beveren, voornamelijk via invalbeurten. Scoren deed Schwartz maar één keer. De spits raakte daarna zwaar geblesseerd aan de knie, waardoor hij maandenlang out was en moest revalideren.