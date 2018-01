Fietsdeelsysteem "Op Wielekes" komt naar Aalst

In Gijzegem bij Aalst is gisteravond een vrouw gegrepen door een bestelwagen. Dat gebeurde toen ze de straat overstak. De vrouw van rond de vijftig belandde in de voorruit en werd meters ver weggeslingerd. Ze werd in levensgevaar afgevoerd. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt ter hoogte van de Mimosa-straat. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan. Zijn bevindingen moeten meer duidelijkheid scheppen over de oorzaak van het ongeval. Volgens buurtbewoners gaat het in elk geval om een gevaarlijk kruispunt. Er is weinig verlichting en er is geen zebrapad.