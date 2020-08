Human Interest Oorlogje in YouTube-land leidt tot ongeziene verwijten en doodsbedreigingen

Het is hommeles in YouTube-land. Céline Dept en Michiel Callebaut, het bekende TikTok-koppel uit Herzele, wordt met de dood bedreigd. Dat vertellen ze in een zelf opgenomen video. De bedreigingen komen er na een uit de hand gelopen discussie over een muziekvideo. Een andere bekende vlogger schuwt de verwijten niet en heeft een legertje fans op de been gebracht om het koppel het leven zuur te maken. De haatberichten gaan zelfs zo ver dat het koppel erover nadenkt om ermee te stoppen op YouTube.