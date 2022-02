Ook nieuwe haag op terrein DDS is wapen tegen klimaatverandering

Het Aalsterse baggerbedrijf Jan De Nul heeft alweer voor een primeur gezorgd. In China heeft De Nul het grootste installatieschip ter wereld te water gelaten. Dit is de Voltaire. Het schip dient om windparken op zee aan te leggen. De Voltaire kan volledige windturbines transporteren, hijsen, en installeren op zee. Het is een gigantisch schip trouwens. Met de palen op maximale waterdiepte en de hoofdkraan opgesteld is de 'Voltaire' even groot als de Eiffeltoren. Het dek is zo groot als een voetbalveld. De Voltaire is gisteren in China te water gelaten. De eerste opdracht voor het schip is in Engeland. Jan De Nul zal het jack-upschip inzetten bij de bouw van het grootste windmolenpark ter wereld voor de Engelse kust. Maar eerst moet het schip nog opgeleverd worden.