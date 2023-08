Ook Ewoud Vromant uit Woubrechtegem pakt brons op wereldkampioenschap

Ewoud Vromant uit Woubrechtegem, bij Herzele, heeft een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap wielrennen in Glasgow, in de tijdrit van het paracycling. Vromant is uittredend wereldkampioen in de discipline en was dan ook gebrand om zijn titel te verlengen. Maar het mocht niet zijn. Hij finisht uiteindelijk op iets minder dan een halve minuut van Fransman Alexandre Leaute, die het goud pakt. De zilveren medaille is voor Australiër Darren Hicks. Zaterdag komt Ewoud Vromant ook nog in actie in de wegrit.