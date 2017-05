Ook delegatie uit Sint-Niklaas naar Grote Parade Hart boven Hard

De oorzaak van de geurhinder in Aalst is nog altijd niet gevonden, maar het lijkt er steeds meer en meer op dat iemand iets geloosd heeft in de riool. Het parket van Oost-Vlaanderen is daarom dan ook een onderzoek gestart. Uit analyses blijkt namelijk dat er verhoogde concentraties van koolwaterstoffen aanwezig zijn in de riolering. Dat wijst op een onnatuurlijke vervuiling. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, of voor ontploffing. Brandweer en Civiele Bescherming blijven intussen de riolen spoelen en ventileren. Wie in huis iets ruikt, die moet goed verluchten. De Veiligheidscel van de stad is gisteravond opnieuw samengekomen, maar het is wachten tot dinsdag voor de analyses van de nieuwe stalen.