Okapi Aalst haalt met Nathan Kuta nieuwe power forward

Waasland-Beveren heeft afscheid genomen van Dirk Geeraerd. De club wil een nieuwe wind laten waaien op de Freethiel en in die plannen is geen plaats meer voor de 56-jarige assistent-trainer. Geeraerd ging vanmorgen z'n spullen ophalen en afscheid nemen. Na jaren van trouwe dienst, had hij echt wel op meer respect gerekend. Dat vertelt hij in een uitgebreid gesprek met TV Oost Nieuws, net voor hij deur in Beveren definitief achter zich dicht trok.