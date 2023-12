Nog altijd geen uitbater gevonden voor nieuwe brasserie aan De Ster in Sint-Niklaas

Twee slachtoffers van de gasexplosie in Lokeren verkeren nog altijd in levensgevaar. Een jongen van 13 en een jongeman van 20 worden nog in een kunstmatige coma gehouden. Eén van de twee is opgenomen in het Universitair Ziekenhuis in Gent. In het brandwondencentrum daar ligt ook nog een derde zwaargewonde jongen. In totaal vielen er acht slachtoffers bij de ontploffing vrijdagavond in een huis in Lokeren.